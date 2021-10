Serie B: bene Monza e Benevento. Pari Lecce, Vicenza umiliato

23-10-2021 16:04

Vittorie per Benevento, Monza e Ternana nelle partite del pomeriggio della nona giornata di Serie B. Gli Stregoni tornano a vincere dopo tre pareggi consecutivi, schiantando per 3-0 in casa il Cosenza con i gol di Barba, Lapadula e Tello. Adesso sono secondi in classifica a quota 16 punti.

Il Monza batte di misura con una rete al 92′ il Cittadella: decide d’Alessandro, i brianzoli agganciano proprio i veneti al decimo posto. Cinquina della Ternana al Vicenza: Palumbo e le doppiette di Partipilo e Donnarumma affondano Brocchi. Finisce senza reti la sfida d’alta classifica tra Lecce e Perugia, i salentini sono secondi con Benevento e Cremonese.

Benevento-Cosenza 3-0

Lecce-Perugia 0-0

Monza-Cittadella 1-0

Ternana-Vicenza 5-0

