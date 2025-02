Piqué, che bordate all'ITF: "Il tennis è vecchio, deve aggiornarsi. Via la seconda di servizio e i vantaggi"

Fanno rumore le parole di Gerard Piqué, ospite del podacst di Iker Casillas: "Padel e pickleball stanno superando il tennis perché ha paura di innovare"

Attenzione a prendere sottogamba le parole di Gerard Piqué: l’ex marito di Shakira raramente parla a vanvera, e quanto detto a proposito di una presunta volontà di suggerire modifiche all’attuale sistema di punteggi nel tennis forse meriterebbe un po’ di attenzione. “Siamo arrivati al punto da chiedere più spettacolo, e non possiamo accontentarci di assistere a partite eccessivamente noiose. Serve una specie di “punto d’oro” per rendere i match più intriganti”. Detto da uno che solo qualche anno fa è riuscito a modificare un format “pietrificato” come quello della Davis, forse è bene stare in campana e prendere appunti.

L’accusa all’ITF: “Non ha il coraggio di innovare”

Perché quando Piqué parla, da qualche parte c’è sempre qualcuno che ascolta. Anche se nelle ultime ore le “sparate” (o presunte tali) sono state tante, e non soltanto collegate al mondo del tennis. “Proporrei alle varie leghe di non assegnare punti a chi pareggia 0-0, così vedreste le due squadre impegnate a superarsi quantomeno negli ultimi 20’ di partita”, ha affermato l’ex difensore del Barcellona, oggi gran capo e ispiratore della Kings League che tanto piace ai giovani.

Quanto tennis, però, con la sua Kosmos ha già rivoluzionato il format della Davis (che l’ITF ha riportato parzialmente indietro a partire dall’edizione 2025, confermando però la formula “small” della final eight decisiva), e adesso chissà che non possa andare oltre. “Con l’ITF ho capito che non c’era più margine di manovra perché l’organizzazione è eccessivamente ancorata alla tradizione, e pertanto preferisce non modificare nulla del suo vissuto. Chi ho visto avere veramente paura del cambiamento però sono state le varie federazioni, che in un modo o nell’altro non intendono lanciarsi nel progresso”.

La profezia: “Padel e pickleball soppianteranno il tennis”

Nella chiacchierata fatta con Iker Casillas nel podcast “Bajo los Palos” (letteralmente “Sotto i Pali”), Piqué ha però avuto un’altra idea abbastanza rivoluzionaria: “Perché si serve due volte nel tennis? Se uno ci pensa bene, si perdono fino a 30 secondi per ogni servizio in più del giocatore. E la gente ne ha le tasche piene di tutto questo: si allungano i tempi del servizio e di conseguenza si finisce per essere più annoiati, oltre a perdere tempo e rallentare il gioco.

Cosa farei io? Intanto non farei ripetere la battuta, per cui se un tennista sbaglia il primo servizio non può servire la seconda, ma il punto lo prende l’avversario. Poi, sul 40-40, non andrei ai vantaggi, ma assegnerei direttamente il punto che decide il gioco. Una sorta di “punto d’oro”, per spettacolarizzare il confronto”.

Esattamente quello che si vedrà nel torneo di doppio misto ai prossimi US Open, dove i vantaggi sono stati aboliti e i set si vincono quando si arriva a 4 giochi, e non ai canonici 6. “Padel e pickleball stanno superando il tennis, ma è naturale, perché sono più divertenti”.