Pirlo ammette: "Non sono contento di quello che ho fatto, credo neanche la società"

Dopo il successo in rimonta contro il Parma, la Juventus si ferma nuovamente. Stavolta a Firenze, con la viola imbattuta negli scontri diretti contro i bianconeri in stagione, visto il secco 3-0 dello Stadium nella gara d’andata. Stavolta Vlahovic su rigore e pari di Morata nella ripresa.

Un match difficile per la Juventus, che dice addio definitivamente allo Scudetto in virtù dell’ennesima vittoria dell’Inter. Ora c’è da combattere per una Champions complicata, viste le gare che Lazio, Milan, Atalanta, Napoli e Roma devono ancora disputare.

Al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina, Pirlo ha parlato della sua prima annata bianconera, che escludendo la finale di Coppa Italia ancora da disputare e la Supercoppa Italiana vinta non ha certo dato grandi soddisfazioni tra campionato e Champions League.

Le sensazioni ad un mese dalla fine delle contese, non sono buone:

“Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto, e credo che non lo sia nemmeno la società””.

Anche il match contro la Fiorentina è stato ampiamente deludente:

“Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, invece dovevamo affrontarlo in un altro modo, perchè era una gara fondamentale nella corsa alla Champions”.

Emblema del periodo, Cristiano Ronaldo, scuro in volto e non più decisivo. Pirlo però lo difende:

“Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio che in altre partite, ha avuto occasioni che non ha sfruttato, ma nel complesso non ha fatto male”.

Ancora poche gare tra campionato e finale di Coppa Italia per poter tornare essenziale in chiave Champions: il quarto posto minimo obiettivo per salvare, in parte, l’annata.

OMNISPORT | 25-04-2021 17:42