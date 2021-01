Pirlo e la Coppa Italia: "All'inizio sembra non interessi, poi piace"

Archiviata la complicata vittoria contro il Sassuolo, la Juventus esordisce nella Coppa Italia 2020/2021 per provare a tornare in finale e dimenticare la sconfitta contro il Napoli della scorsa estate. Di fronte ai bianconeri ci sarà il Genoa , per una gara che vede i bianconeri favoriti sulla carta.

Un Genoa che rispetto all’autunno è stato completamente trasformato dal solito Ballardini, ancora una volta tornato in Liguria per risollevare le sorti della squadra rossoblù. Madama invece è tornata a lottare per lo Scudetto seriamente, con la gara contro il Napoli ancora da giocare.

Alla vigilia del match, Pirlo ha parlato a Juventus TV: “Mi aspetto una gara importante, inizia la Coppa Italia. All’inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarli. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita di domani sera. Il Genoa è cambiato di aggressività, sembra abbiano più energie”.

A proposito della formazione, dentro Buffon e Chiellini: “Valutiamo chi sta bene e gli infortunati che non saranno della partita. Rientrerà Giorgio che si allena con noi da tempo, Gigi partirà dall’inizio”.

Pirlo vuole sopratutto una caratteristica dalla sua Juventus: “La determinazione, la voglia di portare a casa il risultato in qualsiasi modo, la concentrazione, non avere alti e bassi durante la partita anche se ogni tanto succede, ma poi ci ricompattiamo e sappiamo di dover raggiungere l’obiettivo finale”.

Dopo la Fiorentina, la Juventus ha capito di non poter mai abbassare la guardia: “E’ stato un fulmine a ciel sereno. Capita con tante partite, ma siamo ripartiti, ci siamo ricompattati e siamo qua”.

OMNISPORT | 12-01-2021 17:16