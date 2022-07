Pirola è della Salernitana, calciomercato esplosivo con quattro obiettivi in chiusura

07-07-2022 08:52

Non finisce di stupire il calciomercato della Salernitana, senza dubbio una delle società più attive della prima settimana di attività “ufficiale”. L’ultimo guizzo del ds Morgan De Sanctis è Lorenzo Pirola, difensore centrale mancino classe 2002 di proprietà dell’Inter. Sul giocatore c’era anche il Monza, la squadra in cui Pirola ha militato nella scorsa stagione, ma alla fine l’hanno spuntata i campani.

Sembra però essere solo l’inizio di una potenziale raffica di acquisti, i granata puntano infatti a chiudere anche due trattative aperte da tempo: l’arrivo di Thorsby, centrocampista norvegese, e il ritorno di Bonazzoli, sempre dalla Samp. In più ci sono due piste nuove, una porta al terzino sinistro Domagoj Bradarić dal Lille e l’altra a Cambiaso, che passando dal Genoa alla Juventus dovrebbe andare in prestito. Obiettivo chiudere almeno uno dei due esterni difensivi. Infine un’uscita: il portiere Alessandro Micai, in partenza destinazione Reggina.

