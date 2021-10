Pisa, D'Angelo: "Crotone campo e avversario impegnativi"

15-10-2021 16:32

Trasferta delicata per il Pisa domani che affronta il Crotone.

A guardare la classifica, sembra più un testa coda visto che i neroazzurri guardano tutti dall’alto mentre i rossoblù stanno palesando qualche passaggio a vuoto di troppo. L’obiettivo del Pisa è comunque molto chiaro: a Crotone bisogna confermarsi capolista facendo punti.

Della sfida che attende i nerazzurri, ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Luca D’Angelo: “La squadra sta bene dal punto di vista mentale, ma le gare vanno giocate tutte al massimo delle proprie possibilità, le cose vanno sempre dimostrate in campo, dove si azzerano tutte le questioni: con il fischio dell’arbitro siamo tutti allo stesso livello. A livello di rosa, non ci sarà Gucher, è diventato papà e visto che la compagna era in Austria, non vicino, abbiamo deciso di fargli vivere questa gioia familiare: tornerà lunedì. Ci sono però i nazionali a disposizione, dobbiamo solo fare la valutazione sul loro impiego, se dall’inizio o a gara in corso. Per quanto invece riguarda i lungodegenti, Quaini tornerà in rosa al massimo tra una decina di giorni, per Berra e Siega servirà invece più tempo”.

Che Crotone pensa di trovare mister D’Angelo domani pomeriggio? Questa la sua risposta: “La difficoltà della gara sarà notevole, la classifica del Crotone non rispecchia quanto ha fatto in campo, i calabresi meritano una classifica diversa, con più punti di quelli che adesso hanno”.

Oggi allenamento di rifinitura con un breve riscaldamento muscolare prima di passare alle esercitazioni sul campo principale (simulazioni di gioco con schemi offensivi e difensivi e calci piazzati), che hanno anticipato la partenza alla volta della Calabria.

Questo l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Dekic, Livieri, Nicolas

DIFENSORI: Beruatto, Birindelli, Caracciolo, Fischer, Hermannsson, Leverbe

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Di Quinzio, Marin, Mastinu, Nagy, Tourè

ATTACCANTI: Cisco, Cohen, Lucca, Marsura, Masucci, Piccinini, Seck, Sibilli.

