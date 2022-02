Pisa, D'Angelo: "Tanta convinzione nei miei"

11-02-2022 21:35

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro la Ternana: “Veniamo da una settimana in cui la squadra si è allenata sempre al completo, non abbiamo nessun giocatore fuori e ho visto tanta convinzione nei miei ragazzi”.

“Ci aspetta una partita molto importante contro un avversario che sta facendo bene e soprattutto nelle ultime settimane mi ha impressionato contro Brescia e Reggina: non sarà una gara semplice ma vogliamo in tutti i modi portarla dalla nostra parte anche perchè in settimana c’è stato l’anniversario della scomparsa di Maurizio Alberti e vorremmo fare qualcosa di importante, per lui e per tutti i tifosi del Pisa”. Il Pisa è attualmente secondo in classifica a quota 40 punti.

OMNISPORT