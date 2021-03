Pisa-Spal: match con vista playoff

Si apre questa sera la 29a giornata del campionato cadetto. Al Romeo Anconetani, il Pisa ospita la Spal in un match in cui gli ospiti dovranno proprio guardarsi dai padroni di casa per non perdere il momentaneo posto nei play off. le due squadre sono distaccate di cinque punti e il Pisa farà di tutto per cercare di ridurre il gap con i ferraresi.

Dopo quattro risutati utili consecutivi, il Pisa falcidiato dalle tante assenze tra infortuni e contagiati da Covid-19, è tornato dalla complicata trasferta di Cittadella con l’ottava sconfitta stagionale subita, arrivata nel 2-0 di venerdì scorso, mentre la Spal, non è riuscita a dare totalmente continuità alla vittoria di Pescara, non andando oltre il pareggio a reti inviolate contro l’Entella.

Mastinu, Caracciolo, Meroni, Vido e Soddimo out per Covid-19, Varnier, Sibilli e Masucci ancora out: sarà ancora un Pisa in totale emergenza quello che mister D’Angelo dovrà mettere in campo contro la Spal. Per mister Marino l’emergenza è solo in attacco visto che mancheranno Di francesco, Paloschi e Floccari.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Masetti, Lisi; Marin, Quaini, Mazzitelli; Gucher; Palombi, Marconi. Allenatore: Luca D’Angelo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Sernicola, Valoti, Missiroli, Mora, Sala; Tumminello, Asencio. Allenatore: Pasquale Marino.

OMNISPORT | 15-03-2021 10:18