Pistocchi attacca Capello: Non gli piace, ma così fan tutti

Il botta e risposta a distanza tra Fabio Capello e Maurizio Pistocchi continua. Le discussioni vanno avanti da mesi, stavolta oggetto del contendere tra l’ex allenatore e il giornalista è il tema del possesso palla. Nella sua ultima apparizione televisiva, mercoledì sera su Sky, Capello aveva teorizzato sulla necessità di verticalizzare di più, limitando appunto la sterile gestione del possesso. Piccatissima la precisazione di Pistocchi.

Possesso palla, il grafico di Pistocchi

Allegando un grafico riepilogativo con tutte le statistiche in casa e in trasferta, Pistocchi dice la sua sull’argomento: “Secondo Fabio Capello bisogna limitare il possesso-palla e verticalizzare: ma tutte le prime 6 in classifica in serieA-Milan 51.1%, Inter 54.4%, Roma 51.3% Juventus 60.1%, Sassuolo 59.8% Napoli 58.8%-hanno un possesso-palla medio superiore al 50%, la stessa Atalanta ha il 52.5%”. Per completezza d’informazione andrebbe aggiunta anche la Lazio, ottava in classifica, che ha un possesso palla medio che si attesta sul 52%.

Pistocchi vs Capello, le reazioni

Il post del giornalista in breve diventa virale, con tantissimi commenti. E tra i primi ad aggiungere ulteriori considerazioni al vetriolo è proprio Pistocchi, sempre in riferimento a Capello: “Non gli piace il calcio che utilizza il possesso-palla: forse perché non è in grado di insegnarlo”. Manuel però dissente: “Bhe un possesso intorno al 50% è già limitato. Inutile fare possessi sterili del 65% o più e poi prendere gol nell’unico contropiede degli avversari. Letta così do ragione a Capello“. Anche Rudy fa notare un dettaglio: “Non è un concetto del tutto sbagliato. Il Milan ha segnato lo stesso numero di gol in casa e in trasferta, nonostante il possesso cali di oltre il 5,5%. E JUV, NAP e SAS che hanno globalmente più possesso di tutte, sono “solo” il 5°, il 6° e il 7° attacco della Serie A”. Interessante anche la considerazione di Enrico: “Il Cadice ha una media del 32% e ha battuto Real e Barca. Per fare possesso palla devi avere gente capace di giocare a 1-2 tocchi…e questi solitamente giocano nelle big. La tabella stessa è solo parzialmente coerente con Tua lettura. Vincono i campioni e non il possesso”.

SPORTEVAI | 08-01-2021 09:42