Pistocchi contro Marelli, sul web scoppia la bufera

Più che su valutazioni tecniche, che pure non sono mancate, Maurizio Pistocchi ha trascorso il suo sabato pomeriggio ad analizzare episodi da moviola. Discussi e clamorosi quelli che hanno caratterizzato le sfide della Juventus a Lecce e dell’Inter in casa contro il Parma. Ecco le valutazioni dell’esperto giornalista Mediaset, che hanno fatto infiammare – comprensibilmente – il popolo del web.

La Juventus – Si parte dalla prova dei bianconeri al Via del Mare: “Una Juve, lunga, lenta e senza pressing, crea molto ma va in vantaggio al 50’, quando il VAR richiama Valeri alla OFR: il fallo di Petriccione, infatti, è dentro l’area. Molto dubbio il rigore per mani di De Ligt: palla inaspettata e braccio in posizione congrua”.

Le reazioni – Alcuni tifosi replicano immediatamente: “In area si difende, salta e copre l’uomo con le braccia dietro la schiena. Stop”. La risposta di Pistocchi è perentoria: “Sì, buonanotte. Prova tu”. Sergio lo incalza: “Carlo Nesti su Radio Sportiva dice il contrario” e Pistocchi sul collega: “Carlo Nesti nella sua vita non si è mai occupato di moviola”. Poi la discussione degenera e il post finisce inondato da commenti di tifosi che non condividono la valutazione sul rigore. L’opinione più in trend? “Pistocchi difende la Juve da quando Sarri ne è diventato l’allenatore”.

L’Inter – Ecco invece il Tweet sui nerazzurri: “Un gran bel Parma blocca nel primo tempo un’Inter stanca, lenta e distratta, riparte, subisce il gol di Candreva, pareggia con Karamoh, va in vantaggio con Gervinho. L’Inter pareggia con Lukaku-azione viziata da fg di Candreva-e si vede negare un rigore-Darmian su Biraghi“.

Contro Marelli – Quindi un altro post per dissentire dall’opinione espressa dall’ex arbitro Luca Marelli sul suo blog: “Il bravo Marelli sostiene che il gol di Lukaku era regolare, e evidenzia come la parte del corpo di Candreva più avanzata- rispetto all’ultimo difendente del Parma– sia il piede dx. La mia personale sensazione è che la testa di Candreva sia oltre la linea-blu- del fuorigioco”.

Il mea culpa su Lautaro – Non è finita, arriva poi un altro messaggio su un episodio da moviola: “Per onestà di informazione devo dire che, dopo aver rivisto attentamente l’episodio che ha visto protagonisti Iacoponi e Lautaro, la mia opinione è che si tratti di un fallo da rigore: taglia la strada a Lautaro e lo fa cadere con una ancata”.

I commenti – Ce n’è abbastanza, insomma, per infiammare il web. “Ok, ti hanno hackerato l’account. La linea che vedi a destra della testa è due metri più indietro di Candreva, è una linea tirata a terra, sia la proiezione a terra della spalla che della testa si trovano più arretrate, rispetto alla punta del piede”, scrive un utente. “Se lo dici tu… bisogna avvertire Lele Adani e tutta Sky, perché per tutti è fuorigioco”, ribadisce sarcastico il giornalista. Molti puntualizzano sui vari episodi da moviola, anche con toni stizziti nei confronti di Pistocchi a seconda della fede calcistica, ma forse la considerazione più sensata è quella di Simone: “Se giochi col Parma in casa e lotti per lo scudetto, devi vincere. Il resto sono chiacchiere”.

