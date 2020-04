Pistocchi e le voci su Messi, tifosi in fermento sui social

Leo Messi all‘Inter? Le voci relative al possibile approdo in nerazzurro del fuoriclasse del Barcellona hanno fatto sognare a occhi aperti i sostenitori dell‘Inter, regalando qualche attimo di gioia nelle difficoltà del momento. A riportare tutti alla realtà ci ha pensato però la stessa Pulce.

La Instagram Story

È già diventata virale sul web la Instagram Story del fenomeno argentino, con cui vengono liquidate come “fake news” tutte le notizie sul suo conto degli ultimi giorni: “Era falso anche ciò che questo giornale ha scritto una settimana fa riguardo il Newell’s. Grazie al cielo nessuno ci crede…” ha scritto Messi in riferimento a quanto scritto pochi giorni fa da ’TNT Argentina’.

Niente Inter

E cosa aveva annunciato la testata argentina? Una serie di clamorose eventualità. Prima ancora di veicolare le voci sul passaggio della Pulce all’Inter insieme al giovane Thiago Almada, talento del Velez, il quotidiano aveva infatti riferito della tentazione di Leo di tornare nella squadra di club con cui aveva iniziato la carriera.

Il Tweet

E qui entra in gioco Pistocchi, come al solito a gamba tesa. L’esperto giornalista Mediaset condivide il messaggio social di Messi e ci aggiunge una piccola nota a margine, piuttosto esplicativa: “Messi smentisce le voci sul suo addio al Barcã: Sono tutte fake News”.

“Non è Maradona”

Interessante anche la risposta del giornalista al commento di un follower che scrive: “Non è un problema di soldi per Suning. Il vero problema è che Messi è troppo legato a Barcellona e non andrà mai via. Punto”. Ecco la replica di Pistocchi: “Non solo: Messi non è Maradona, che non aveva bisogno del gioco”.

E Ronaldo non è Messi

La discussione continua con un altro utente che si professa di fede bianconera e che puntualizza, a proposito del paragone con Maradona: “Esatto, è proprio per questo che lo considero leggermente al di sotto di Ronaldo“. Pronta, anche in questo caso, la puntualizzazione di Pistocchi: “Il Mondo del Calcio pensa esattamente l’opposto”.

I commenti

Altri utenti commentano la smentita di Messi. Gerardo è pungente: “C’era poco da smentire. Illusioni nerazzurre”. Andrea è rammaricato: “Peccato perché non sapremo mai se poteva far la differenza anche in un’altra squadra…”. Cris ci crede ancora: “Dobbiamo ancora arrivare al calciomercato. Lo stesso si diceva di Ronaldo 2 anni fa, non avrebbe mai lasciato Madrid e poi sappiamo com’è andata. Che resti al Barça o vada via lo si saprà solo alla chiusura del mercato estivo”. Antonio non ci aveva mai sperato troppo: “Non ci credeva nessuno. Ha un ingaggio fuori portata quasi per tutti e poi non lascerà mai Barcellona“. E qui a intervenire è proprio Pistocchi: “Pensa che c’era gente che ha creduto per tutta l’estate che Guardiola andasse alla Juve“.

SPORTEVAI | 10-04-2020 09:41