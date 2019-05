Pistocchi: Forza Ajax che costa meno dello stipendio di Cr7

Non ha perso l’occasione per parlar male della Juve Maurizio Pistocchi dopo la prima semifinale di Champions League con il successo dell’Ajax a Londra contro il Tottenham. Nell’esaltare l’impresa degli olandesi il giornalista di Mediaset piazza due stoccate agli odiati bianconeri, sottolineando che tutto l’Ajax costa meno dell’ingaggio del solo Ronaldo e aggiungendo poi, in risposta a un commento, che nonostante il ko degli Spurs “Pochettino vale 10 Allegri”. Questo il tweet di Pistocchi: “Ancora Van de Beek, come contro la Juve, ancora una grande prova dei ragazzi di Ten Haag: una squadra che costa meno dello stipendio lordo di CR7, e che restituisce gioia e credibilità al Calcio. Per questo chi ama il Calcio non può che essere felice”.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni dei follower. I primi a replicare sono i tifosi della Juve, punti nel vivo: “Peccato che CR7 abbia vinto più dell’Ajax in tutta la sua storia.. “. Il paragone con lo stipendio di Ronaldo non è piaciuto: “Se è per questo costano meno anche di quello di Messi, ma la Juve va citata per forza” o anche: “Poteva dire che costa meno dello stipendio lordo di Messi e la frase avrebbe funzionato lo stesso. Ma che possiamo farci, un po’ l’ossessione un po’ la voglia di like antijuve… “.

I PARERI – Non tutti concordano sul fatto che sia così “economico” l’Ajax: “sì ma guardi quanto vale ora quella rosa, l’Ajax sapeva di aver un squadrone già a fine dell’anno scorso tanto che ad alcuni suoi giocatori ha detto se rimanevano ancora 1 anno per dare l’assalto alla Champions”. Qualcuno fa ironia ricordando le parole di Allegri (“Il gioco si fa al circo….”), altri ridimensionano il fenomeno-Ajax: “Tutto questo entusiasmo per l’Ajax mi sa di falso, l’Atalanta gioca altrettanto bene ma non viene osannata in questo modo, inoltre ieri il Tottenham ha subito i primi 20-25 minuti poi ha rinchiuso l’Ajax nella sua metà campo” o anche: “Il calcio è anche il catenaccio, con cui tante squadre hanno vinto e con cui abbiamo vinto i mondiali. Il calcio è tante cose, belle e meno belle. Non basta il bel gioco per vincere. L’Inter del 2010 giocava malissimo. Non mi sembra di averla senita parlare all’epoca”.

SPORTEVAI | 01-05-2019 08:41