Pistocchi: La A è una fiction ormai, Pairetto ha aiutato il Milan

Con la Juve che non ha giocato, l’obiettivo degli strali social di Maurizio Pistocchi diventano gli arbitri. L’ex moviolista Mediaset demolisce Pairetto, lancia sospetti pesanti sulla regolarità del campionato e cita due episodi che ieri avrebbero favorito il Milan contro il Chievo, scrivendo: “In questa fiction che ancora chiamano serieA arbitra anche – chissà perché- Luca Pairetto. Che ha fatto battere la punizione a Biglia con la barriera a 9.60mt (invece di 9.15) e non ha punito un evidente gioco pericoloso in occasione del gol del 2-1 di Piatek“. I tifosi rossoneri non ci stanno a sentir parlare di favori arbitrali e replicano: “Maurizio, però bisogna dire che è il difensore del Chievo che va a buttarsi nell'”area di gioco” di Piatek, e tra l’altro colpendo con il braccio va a spostare il pallone che altrimenti sarebbe stato colpito”, o anche: “Il calciatore del Milan è davanti al calciatore del Chievo. Non può in alcun modo essere di pericolo all’avversario ! È il calciatore del Chievo che fa un movimento scomposto verso il pallone. Con il suo Salto può solo colpire il pallone con le mani! Infatti..”.

LE REAZIONI – E’ un fiume in piena di critiche al pensiero del giornalista: “Guarda caso alla prima punizione segnata dal milan in campionato. Possiamo parlare di accanimento?”. C’è chi usa toni soft: “A me sembra chiaro che il pistolero avrebbe fatto una rovesciata alla Holly se il giocatore del Chievo non si fosse immolato in netto ritardo danneggiando il Pistolero…….comunque BUM BUM BUM” o anche: “Parlare del mezzo metro sulla punizione è assurdo, tante volte le battiamo con barriera ad 8 metri e non 9…a occhio e contando i passi può succedere,non hanno il calibro eh”.

I PRECEDENTI – Qualcuno ricorda precedenti contro il Milan: “La fiction è fiction anche quando in Roma-Milan non danno il rigore per il fallo su Suso. È non buttano fuori Pellegrini. Il secondo goal andava annullato. Ma parlare della distanza della barriera….” o anche: “Piatek stava già facendo la rovesciata ed era già in aria prima che il difensore avversario si lanciasse contro di lui colpendo la sua gamba e toccando la palla con il braccio. Doppio rigore per il Milan nello stesso intervento..”. Pochissimi, ma ci sono, quelli che sposano la tesi del giornalista: “Hanno deciso che il Milan DEVE andare in Champions. Ce lo porteranno a furia di spintoni come successe l’ultima volta quando ebbero qualcosa come nove rigori nelle ultime undici giornate. Scaroni & Elliott una garanzia”.

SPORTEVAI | 10-03-2019 09:59