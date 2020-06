Pistocchi punge ancora la Juve, scoppia il putiferio

L’astinenza da calcio giocato in queste settimane ha fatto riscoprire il gusto dell’amarcord. Ricorrenze del passato, recente e remoto, sono “celebrate” ogni giorno. Ieri è toccata ad una pagina amara della storia della Juventus, la finale di Champions persa col Barcellona nel 2015. Come se non bastasse l’aneddoto raccontato da Luis Enrique, allenatore del Barca quell’anno, ha girato il coltello nella piaga dei tifosi bianconeri che hanno dovuto infine sopportare l’ennesimo tweet “contrario” da parte di Pistocchi.

Juve-Barcellona, le parole di Luis Enrique

Nel giorno dell’anniversario di Juventus-Barcellona 1-3, finale di Champions League del 2015, la prima persa dai bianconeri guidati da Allegri, l’allora tecnico dei blaugrana in una delle interviste per celebrare quel successo dei catalani ha raccontato “Ho detto ai miei calciatori che la cosa peggiore che possa capitare in una finale di Champions League – le sue parole al canale telematico del Barcellona – fosse essere un giocatore della Juventus e dover affrontare il Barcellona“.

L’affondo di Pistocchi sulla Juve

Il giornalista ha riportato fedelmente le parole dell’allenatore in un suo tweet: “Luis Enrique prima della finale chiese alla squadra quale sarebbe stata la cosa peggiore. Xavi e Iniesta risposero “Non giocare con il nostro stile” Il tecnico rispose “No, essere nei panni della Juve che gioca contro di noi”.

Tweet Pistocchi, chi gode e chi non gradisce

Il clima sembra essere sereno tanto che Pistocchi fa anche un complimento ai bianconeri quando qualcuno scrive: “Il più grande Barcellona di sempre. Peró anche la migliore Juventus degli ultimi anni” e lui risponde: “Sono d’accordo: la Juve giocò al massimo delle sue qualità“.

Ma il clima si agita subito quando qualcuno ricorda un presunto torto arbitrale contro i bianconeri, quel presunto fallo in area su Pogba non fischiato sull’1-1: “Purtroppo siamo stati sfortunati con l’arbitraggio del solito Cakir che un paio d’anni dopo eliminó la Roma. Nemmeno un accenno a questo episodio da parte del l’imparziale Maurizio che non vede il male nel momento migliore dei bianconeri, rigore solare non assegnato e gol del 2-1 sulla ripartenza”.

Ma in definitiva gli sfottò si sprecano: “Fu allora che cambiarono la definizione di CL: “Competizione FIFA nella quale se arriva in finale la juventus vince l’altra squadra”; “L’ennesima scoppola…ultime 2 finali 7 gol subiti…manco il Valencia che fece 2 finali di fila fece peggio…(Anzi) solita storia fuori confine… scoppole scoppole ed ancora scoppole (tot 7)”.

SPORTEVAI | 07-06-2020 10:24