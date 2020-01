Pistocchi ripesca vecchio video anti-Moggi, bufera su Twitter

Anno nuovo, polemica vecchia. Anche nel 2020 Maurizio Pistocchi continua a stuzzicare il mondo Juventus su quello che è un nervo scoperto della storia bianconera, ovvero Calciopoli e il rapporto con Luciano Moggi.

IL TWEET. Lo fa con un tweet che contiene un video ben noto risalente al 2012 e che vede per protagonista Marco Travaglio. Il giornalista del Fatto Quotidiano, ospite di Deejay Chiama Italia su Radio Deejay, si lascia andare ad un fuori onda in cui accusa la dirigenza bianconera di aver fatto rientrare Moggi nella Juventus, anche se in via non ufficiale.

“Per non dimenticare Marco Travaglio parla di Moggi e dei suoi rapporti con la Juventus in un fuori onda”, scrive Pistocchi nel suo tweet. Nel video, l’accusa di Travaglio – che racconta di essere stato tifoso della Juve – è esplicita: “Quando l’abbiamo cacciato ho ricominciato a tifare per loro – dice Travaglio parlando di Moggi – ma oggi hanno ripreso il potere: Moggi è sempre a Torino, Giraudo accompagna Andrea Agnelli a fare tutti i giri… mi hanno raccontato”.

LE REAZIONI. Naturalmente il tweet di Pistocchi ha rinfocolato polemiche che vanno avanti dal 2006. “Che senso ha postare ‘sta roba vecchia se non per agitate gli animi già ad inizio anno? Complimentoni vivissimi. E grazie…”, scrive Alex accusando il giornalista di voler solo alzare un polverone.

“No aspe’… si sta parlando di una cosa vecchia di 9 anni fa??????? Ma sul serio???????”, si allinea Nicole, mentre Carbons va all’attacco degli anti-Juve: “Ma voi siete nati perdenti e falliti. E Pistocchi è giustamente il vostro pastore”.

Per Plantageneto, invece, è la dichiarazione di Travaglio a non avere fondamento: “‘Mi hanno raccontato…’. Ma soprattutto da quando Travaglio è detentore della verità assoluta? Dove sono le prove? O spariamo accuse a caso in questo paese di trogloditi? Bel modo di ragionare”.

Ma sul web si fanno sentire anche gli anti-Juve. “Moggi quando parla della Juve dice ‘NOI’… Quindi, niente è cambiato”, ricorda Giovanni. Dellas, invece, elogia Pistocchi: “Grande Maurizio. Non si molla niente”.

SPORTEVAI | 03-01-2020 09:45