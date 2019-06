Pistocchi rivela futuro di Totti, tifosi sconcertati

Per ora è a Ibiza, in vacanza, per rilassarsi e provare a sbollire tutti i dolori e i veleni dopo l’addio alla Roma. Francesco Totti ha lasciato il cerino in mano alla proprietà americana ed ha lasciato la città, rimasta attonita e sconcertata per quella conferenza-fiume in cui l’ex capitano ha spiegato con dovizia di dettagli tutti i motivi di un sofferto divorzio. Cosa farà ora Totti è un punto interrogativo: lui stesso ha detto di avere solo l’imbarazzo della scelta, perchè avrebbe già avuto decine di proposte da club e dalla stessa Figc che deve sostituire Oriali prossimo alla firma con l’Inter. C’è chi però si sbilancia già ad indicare il futuro del Pupone.

IL TWEET – E’ Maurizio Pistocchi a lanciare la bomba di mercato. Il giornalista di Mediaset scrive su Twitter: “La Sampdoria di Ferrero è pronta ad assumere Francesco Totti: il Viperetta vuole cedere il club blucerchiato per acquistare la Roma”. Una formula che però appare contorta ai follower che si dicono scettici: “Ma a quel punto non converrebbe lo assumesse direttamente alla Roma?” o anche: “Scusa Maurizio ma quale sarebbe il nesso tra il voler assumere Totti alla Samp e cedere poi il club?” oppure: “Non capisco, prima lo assume alla Sampdoria, poi vende, poi compra la Roma? Il tutto coi quattro spicci delle sale cinema? La vedo dura”.

LE REAZIONI – Sui social si dà poco credito a questa notizia. Fioccano commenti ironici: “Sai che coppia ….” o anche: “Presidente Ferrero, DG Totti, DS De Rossi.In panchina ritorno di Montella. Sono pronti per il derby con la Viterbese ” oppure “Maurizio occhio che la Borsa è ancora aperta! Potresti alterare gli scambi delle azioni… qualche azionista potrebbe rivolgersi alla Consob… E ora la Roma dovrà fare un comunicato per smentire questa tua notizia”. Infine c’è chi fa due conti: “E con quali soldi prenderebbe la Roma?!” oppure: “La Roma senza stadio costa 550mln di euro..Il viperetta dove va? Al massimo può comprare il Foggia”.

