Pistocchi: Scudetto 2006 non fu "assegnato" all'Inter, fu vinto

Non finirà mai la polemica su Calciopoli, neanche quando – forse – la Juventus smetterà di presentare ricorsi. E’ di ieri la notizia che anche il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, il 27 settembre 2019, dalla Juventus contro Figc, Inter e Coni, sulla questione dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005-2006 al club nerazzurro.

LA SENTENZA – La Juve chiedeva che venisse dichiarato non assegnato il titolo di campione d’Italia per gli anni 2005-2006 e, in subordine, di rinviare la vicenda all’organo di giustizia federale competente. Il club bianconero è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, 10mila euro.

LA PRECISAZIONE – Partendo da questo dato ecco l’intervento di Maurizio Pistocchi che, quando si parla di Calciopoli, è sempre pronto a (ri)dire la sua opinione.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset su twitter scrive: “Il Corriere della Sera, parlando dello Scudetto 2006, parla di titolo “assegnato” all’Inter. NON È VERO: lo scudetto non viene assegnato, ma VINTO da chi è al primo posto in classifica. Che, nel 2005/06, fu determinato dalla penalizzazione di chi era stato coinvolto in Calciopoli”.

LE REAZIONI – Un nervo sempre scoperto per interisti e juventini il periodo di Calciopoli e fioccano le reazioni: “Mi sembra un pò da Pierino il ragionamento. Lo scudetto andava solo annullato. Darlo all’Inter un gesto inutile” o anche: “Maurizio, da interista ti dico che, a prescindere, io avrei preferito che non fosse assegnato. I trofei si vincono sul campo”.

L’IRONIA – Dal fronte bianconero arrivano commenti ironici: “Che squadrone! Burdisso, Solari, Favalli, Kili Gonzales, Oba Oba … Solo x citarne alcuni. Ho ancora negli occhi la cavalcata pazzesca di quell’anno!”, oppure: “Quello fu uno scudetto regalato ed immeritato. Vinto da chi arrivo a -32 punti dalla capolista; capolista che fu fatta fuori perché scomoda”.

I COMMENTI – Fioccano i commenti: “Per quanto non ammiri la Juve, se si parla di campionato falsato allora è falsata tutta la classifica non solo di chi si trovava in seconda posizione. Non andava assegnato se poi ha significato genuflettersi per 10 anni”.

LA PENA – C’è chi precisa: “In realtà non è corretto,l’Inter anni dopo patteggiò la pena , caduta in prescrizione, il Milan in calciopoli (unica squadra penalizzata realmente) venne condannato con (-30)punti e 2005/06 e (-8) 2006/2007 avendo nettamente la squadra piu’ forte del campionato.

SPORTEVAI | 07-11-2019 09:45