Pistocchi: Solo io dicevo che Bakayoko non è un bidone

Ieri è stato tra i migliori in campo, appena dietro l’uomo del match Piatek ma Bakayoko da un bel po’ di partite si sta prendendo il centrocampo del Milan. Una scommessa vinta finora, nonostante le critiche iniziali e le perplessità. Maurizio Pistocchi gonfia il petto e su twitter ricorda a tutti: “Era l’8 agosto, e TUTTI dicevano che Bakayoko era un “bidone” , io scrivevo: Molti mi chiedono di T.Bakayoko (94) 189H Centrocampista centrale di sx, con grande forza e ottima tecnica. Nel Milan con il 4-2-3-1 sarebbe perfetto in coppia con Kessie dietro Suso/ Calahanoglu/Bonaventura”.

FAVOREVOLI – Il mondo del web è d’accordo…a metà. C’è chi si schiera decisamente dalla sua parte e dice: “Bidone o non bidone .. tanto sabato come ieri il miglior in campo” o anche: “E’ un mostro……sono 2 /3 mesi che gioca cosi”, replicato da un altro follower: “Sono almeno 3 mesi che è sempre il migliore in campo. Un mostro! Erano anni che non vedevo un giocatore così nel mio Milan. @TimoeB08 vestirà la 14 rossonera x i prossimi 10 anni”. Qualcuno chiede scusa per i giudizi affrettati: “Che vergogna che provo a leggere i miei vecchi tweet contro questo (fantastico) giocatore. Dovevamo solo lasciarlo ambientare. A dimostrazione che troppo spesso si fa l’errore di giudicare prima del dovuto. Da riscattare al più presto” o anche: “Sembra Vieira” ma è nutrito anche il partito degli scettici.

CONTRARI – Un utente avanza il dubbio: “Una rondine non fa primavera…” o anche: “Sta avendo il suo periodo di forma come lo hanno tutti i giocatori di serie A. Allan è stato per metà campionato mostruoso…ieri era un coniglio bagnato. E’ una roulette”. C’è chi preconizza un calo: “Mi sembra un po’ presto per “cantare vittoria”. Aspettiamo fine stagione. Scommettiamo un caffè che il Milan a 35 mln non lo riscatta?” e infine: “Buon giocatore per carità , ma ci vuole ben altro secondo me… “.

SPORTEVAI | 30-01-2019 09:04