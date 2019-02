Pistocchi spiega perché Spalletti dovrebbe dimettersi

Non fa il nome di Luciano Spalletti in maniera esplicita, ma nel suo tweet mattutino Maurizio Pistocchi identifica nel tecnico il principale responsabile del momento-no dell’Inter. L’ex moviolista di Mediaset la prende alla larga e scrive: “Nelle squadre di calcio, nelle aziende, nei giornali, nelle tv: quando i risultati non arrivano, i conti sono in rosso, le vendite calano, i programmi chiudono, la responsabilità è di chi fa le scelte. Si chiamano “dirigenti” per questo motivo”. Al primo follower che commenta (“Quindi la crisi dell’Inter è solo colpa di Spalletti, quella di Governo di Di Maio-Salvini, quella in Siria del governo siriano e così via? A volte anche “chi va in campo” ha le sue colpe, non è scarichiamo solo tutto sui dirigenti”) Pistocchi esce allo scoperto nell’attacco a Spalletti: “Chi sceglie chi va in campo? Io, Mammeta o tu?”.

LA POLEMICA – I tifosi si dividono nel commentare la sua uscita: “Vorrei sapere chi è il responsabile nell’Inter, Sono anni che non si riesce a costruire una squadra funzionale e trascinata solo dalle individualità Chi è che compone la squadra ? Non credo faccia tutto Ausilio”. Più che Spalletti è proprio il ds nerazzurro a entrare nel mirino dei fan: “Non nell’@Inter #AusilioOut”.

I CONTRARI – In tanti però si dissociano: “La realtà racconta che chi paga sono sempre gli ultimi della catena, e chi decide solitamente tiene sia stipendio che poltrona” o anche: “E perchè i dipendenti vanno a casa e i dirigenti sono sempre al loro posto” e infine: “Mi permetto di sostituire il tuo “è di chi fa le scelte” con un bel “dovrebbe essere” perché la realtà racconta che chi paga sono sempre gli ultimi della catena, e chi decide solitamente tiene sia stipendio che poltrona”. In ultimo un piccato riferimento personale: “Oppure quando gli opinionisti sparano c… a tutto spiano, i direttori demansionano i piccoletti per far risollevare gli ascolti… Questo mi sembra appropriato”.

