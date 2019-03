Pitino cerca la chiave per vincere a Desio

"Quando impari dalle vittorie e non dalle sconfitte ottieni le migliori lezioni possibili. E ora andiamo a Milano, sapendo che ci aspetta un’altra sfida molto importante. Siamo diventati una buona squadra, ma non siamo contenti del secondo tempo che abbiamo giocato con Baskonia. Se riusciremo a mostrare di nuovo quello che abbiamo fatto nei primi venti minuti potremo battere chiunque: è stato il miglior primo tempo della stagione, tanto in attacco quanto in difesa".

Così si è espresso il coach del Panathinaikos Atene, Rick Pitino, in vista della decisiva sfida di Desio con l’Olimpia Milano.

