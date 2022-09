Pjianic può lasciare il Barcellona: spunta una pista a sorpresa

05-09-2022 21:42

Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona.

L’ex giocatore della Juventus, estraneo ormai al progetto del tecnico Xavi, potrebbe proseguire la sua carriera negli Emirati Arabi (uno dei mercati ancora aperti). A quanto si apprende, lo Sharjah Fc ha presentato una proposta di contratto. Il giocatore, in queste ore, lo starebbe valutando. Come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona lascerà la decisione nelle mani del giocatore che sarebbe libero di andare via a zero. Per Pjanic sarebbe pronto un contratto di tre anni. Per il Barcellona l’operazione consentirebbe un ulteriore passo in avanti per sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi.