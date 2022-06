Platini: "So che ho già perso e la Fifa ha vinto"

26-06-2022 23:41

Tra pochi giorni arriverà il verdetto del processo che lo vede imputato per un presunto pagamento illecito avvenuto nel 2011, ma l’ex presidente della Uefa Michel Platini ha già le idee chiare: “So che ho già perso e la Fifa ha già vinto. Sto attaccando due organizzazioni molto forti: la giustizia svizzera e i miliardi della Fifa – le parole alla televisione elvetica -. È difficile combatterle ma continuo a lottare contro di loro perché so che c’è una collusione e che hanno fatto molto di cose tra loro”.

“Io però non lascio correre, non lascerò correre niente e andrò fino in fondo. Io ho perso, la FIFA ha già vinto. Sono passati sette anni da quando mi hanno portato via ogni ambizione che potevo avere nel calcio mondiale. Mi hanno detto: ‘Comunque non ci importa anche se non c’è niente, perché tra sette anni, professionalmente sarai morto’. Non finirà a Bellinzona. Non finirà qui perché penso ci sia un sistema vergognoso a livello Fifa. Ci sono soldi per eleggere, da dare, e ci sono tutte queste commissioni (Commissione Etica, il Tas)che sono il braccio armato per proteggersi. La FIFA è gestita da un’amministrazione che ha tutti i mezzi per proteggersi. Difficile da battere”.