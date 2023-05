Play off Nba: New York pareggia, Golden State ko

Tempo di semifinali nel campionato di basket americano con un primo risultato a sorpresa: sconfitti in campioni in carica dai Lakers

Tempo di semifinali di Conference in Nba. I New York Knicks hanno pareggiato la serie contro i Miami Heat, ancora privi di Jimmy Butler: 111-105 il risultato finale con Jalen Brunson assoluto protagonista (30 punti). Bene anche Julius Randle (25 punti e 12 rimbalzi), 24 per Rj Barrett. In doppia cifra pure Josh Hart (14 e 11). Per gli ospiti, non sono sufficienti i 22 punti di Caleb Martin e i 21 di Gabe Vincent. Per Max Strus 17 punti a referto, 15 per Bam Adebavo.

Negativo l’esordio per i campioni in carica dei Golden State Warrios, sconfitti al Chase Center per 117-112 dai Los Angeles Lakers. LeBron James fa una partita normale, con 22 punti e 11 rimbalzi, ma ci sono i 30 e 23 di Anthony Davis e i 19 dalla panchina di Dennis Schroder, Golden State tiene con i 27 di Steph Curry e i 25 di Klay Thompson. Impressionano i 23 rimbalzi di Kevin Looney. Dalla panchina arrivano i 21 di Jorda Poole. Quest’ultimo spreca il pallone del pari a 9 secondi dalla fine, tirando da distanza siderale dopo un 14-0 firmato Curry che aveva riaperto i giochi.