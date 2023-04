Play off Volley: Scandicci vola in semifinale

In gara 2 secco 3-0 contro Bergamo

21-04-2023 11:15

Dopo la vittoria in gara1, la Savino del Bene Scandicci domina anche in trasferta contro il Volley Bergamo 1991 con un secco 3-0. Risultato che le vale l’accesso alla semifinale di scudetto dove incontreranno la vincente del confronto tra Milano e Casalmaggiore, che si conoscerà al termine di gara3. Per le orobiche, invece, si apre la coda dei playoff per la Challenge Cup.

Una vittoria costruita sin dall’inizio del primo set, quando prende subito il largo con Bergamo che non riesce a reagire, commette troppi errori in battuta e non riesce mai a impensierire le avversarie. “Scandicci è impressionante, sia fisicamente che tecnicamente in ogni fondamentale” riconosce Giulia Gennari (Bergamo).