Playoff A2: Napoli e Torino in finale, Udine e Tortona altro match point

Torino e Napoli giocheranno le finali del tabellone Argento e Oro. È questo il verdetto delle gare 3 dei playoff di A2, lega che ora, con un ulteriore sforzo, la Reale Mutua e la GeVi potranno salutare per sbarcare in A1.

I gialloblù non hanno avuto pietà della Tezenis e, grazie a un parziale di 16-6 nell’ultimo quarto, hanno sbancato 61-56 l’AGSM Forum infliggendo un netto 3-0 a Verona; i partenopei invece hanno fatto un sol boccone del KLEB e con l’88-79 in terra emiliana hanno strappato con merito il pass per la finale dove, come Torino, dovranno attendere ancora per conoscere il nome della loro avversaria.

Nelle altre due semifinali infatti il computo complessivo è 2-1 e quindi, come minimo, ci sarà bisogno di un altro incontro per sapere chi si andrà a giocare la promozione: Udine, sconfitta in gara 3 da un’orgogliosa Scafati, avrà un’altra opportunità di chiudere i conti tra le mura amiche, mentre Tortona dovrà andare a caccia del punto del 3-1 sul difficile campo di Ferentino contro Eurobasket.

I risultati delle gare 3

Atlante Eurobasket Roma-Bertram Tortona 78-80 (Serie: 1-2 Tortona)

Tezenis Verona-Reale Mutua Torino 56-61 (Torino vince la serie 0-3)

Givova Scafati-Apu Old Wild West Udine 93-70 (Serie: 1-2 Udine)

Top Secret Ferrara-GeVi Napoli 79-88 (Napoli vince la serie 0-3)

OMNISPORT | 12-06-2021 14:11