17-05-2022 23:16

L’ Olimpia Milano si aggiudica anche Gara-2 della serie playoff contro Reggio Emilia (i quarti di finale) per 91-65. L ‘Armani ora è sul 2-0 nella serie contro gli emiliani, avendo vinto anche Gara-1 , sempre al Mediolanum Forum , col punteggio di 91-82.

La gara segue il copione di Gara-1, ma questa volta Milano non cede e non si fa recuperare neanche quando Messina inserisce il secondo quintetto nel quarto. Anche senza Nik Melli e Malcolm Delaney, e con diversi protagonisti importanti in tribuna per turn-over, Milano si dimostra superiore.

Gara-3 è in programma giovedì 19 maggio al Palazzo dello sport “Giulio Bigi.

I roster:

Milano: Rodriguez 14, Shields 9, Datome 16, Bentil 9, Hines 5; Grant 6, Erba 2, Ricci 8, Baldasso 8, Alviti 6, Biligha 4, Hall 4. All.: Messina.

Reggio Emilia: Cinciarini 19, Larson, Strautins 7, Johnson 3, Hopkins 9; Crawford 6, Colombo, Soliani, Thompson 15, Baldi Rossi 6. All.: Caja.

