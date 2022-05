Playoff LBA: Tortona vince contro Venezia e rimette in pari la serie

17-05-2022 22:12

La Bertram Yachts Tortona vince, un po’ a sorpresa, Gara-2 dei quarti di finale Playoff di LBA contro l’Umana Reyer Venezia per 70-58. Ritorna l’equilibrio nella serie dopo la vittoria dei liguri in Gara-1 domenica per 77-66 a Casale Monferrato.

Gara-3 della serie è ora in programma per giovedì 19 maggio, alle 20.00, al palasport Giuseppe Taliercio. Venezia non è in grado di sfruttare la grandissima partita di Stefano Tonut, che segna ben 30 punti sui 58 totali della squadra. Per Tortona si registrano i 20 punti di Sanders e i nove a testa di Wright, Daum e Mascolo.

I roster

Tortona: Mortellaro ne, Wright 9, Cannon 6, Tavernelli, Filloy 7, Mascolo 9, Cattapan ne, Severini, Sanders 20, Daum 9, Cain 4, Macura 6. All. Ramondino.

Venezia: Stone 3, Bramos 4, Tonut 30, De Nicolao 3, Echodas, Morgan 1, Mazzola, Brooks 2, Theodore 2, Cerella 2, Vitali 3, Watt 8. All. De Raffaele.

OMNISPORT