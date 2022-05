Playoff NBA: Butler scatenato, a Miami il primo round

18-05-2022 08:22

Subito grandi emozioni in gara 1 della finale di conference ad Est. Miami si impone su Boston 118-107 grazie a una super prestazione di Butler, autore di ben 41 punti (quinta prestazione con almeno 40 punti nei playoff nella carriera di Butler).

Boston paga l’assenza di Horford (fermato per la positività al Covid) e una serata non felicissima del suo fuoriclasse Tatum: 29 punti ma con un non eccelso 10/21 al tiro. Stanotte in programma Golden State-Dallas, primo atto dell’altra finale di conference.

I risultati della notte:

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS, GARA-1 118-107 (SERIE 1-0)

OMNISPORT