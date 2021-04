Playoff, verso le semifinali: sorpresa Scandicci

Dal sogno della finale di Champions alla delusione dell’eliminazione ai quarti dei playoff scudetto.

La stagione di Busto Arsizio si è inaspettatamente chiusa dopo gara 2 dei quarti contro Scandicci, impotasi per 3-2 anche in casa dopo averla spuntata al tie break nella sfida che ha aperto la serie alla E-Work Arena.

Per le ragazze di Marco Musso termina quindi una stagione travagliata, svoltata dopo il cambio sulla panchina con la promozione a dicembre dello storico secondo al posto di Marco Fenoglio, ma segnata dai tanti casi di Coronavirus che hanno costretto a tanti rinvii congestionando il calendario nella parte finale della stagione. Il resto l’ha fatto l’inaspettata corsa in Champions, dove solo la forza della corazzata VakifBank Istanbul ha impedito a Mingardi e compagne di giocarsi la finale tutta italiana contro Conegliano del 1° maggio a Verona.

La squara di Massimo Barbolini vola così in semifinale dove affronterà proprio Conegliano, che ha avuto vita facile nello sbarazzarsi di Firenze.

Nell’altra semifinale Novara aspetta la sfidante dopo aver liquidato in due partite Perugia, rivelazione dei playoff e capace di passare dal rischio retrocessione ai quarti di finale. Ottimo il lavoro svolto da Davide Mazzanti dopo il suo arrivo a novembre sulla panchina delle umbre al posto di Marco Bovari.

A vedersela con le piemontesi sarà la vincente di Chieri-Monza, in campo giovedì alle 18.30 per gara 2 in terra piemontese. Le brianzole puntano a chiudere i conti e il peso del pronostico è tutto per la squadra di Gaspari, a propria volta reduce tuttavia da un tour di impegni tra Coppa Italia, Coppa Cev, poi vinta, recuperi di regular season e inizio dei playoff.

Eventuale gara 3 a Monza già sabato, poi da martedì 6 via alle semifinali, sempre al meglio delle tre partite.

OMNISPORT | 01-04-2021 11:20