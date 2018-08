PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di agosto

Il mese di agosto sta ormai giungendo nel vivo e per gli amanti dei videogiochi arrivano le nuove offerte del servizio PlayStation Plus. Che siano giochi gratis o in super-sconto, sul servizio online di Sony è possibile accaparrarsi alcuni titoli PS4, PS3 e PS Vita a partire da martedì 7 agosto. Si tratta ovviamente di una promozione che non mancherà di raccogliere l’attenzione dei quasi 34 milioni di abbonati.

Su PlayStation Plus giochi gratis per un agosto infuocato

Stando ai titoli PS4, si potranno scaricare due giochi del 2016. Il primo è Mafia III, avventura dinamica targata 2K Games e Hangar 13, ambientata nel 1968 nella fittizia città di New Bordeux. Si tratta della storia di Lincoln Clay, un ragazzo afro-americano che, dopo essere stato abbandonato dalla madre e aver vissuto una terribile infanzia, entra a far parte della mafia nera del Sud degli Stati Uniti.

Il secondo titolo disponibile per PlayStation 4 è invece sviluppato da Behaviour Interactive e distribuito da Starbreeze Studios. Il suo titolo è Dead by Daylight ed è un survival horror da giocare in multiplayer collegandosi alla rete. Nel gioco, quattro sopravvissuti dovranno tentare di scappare da un killer che, a sua volta, dovrà affidarsi alle proprie qualità per tentare di ammazzarli tutti.

Su PS Vita, invece, sarà possibile scaricare gratuitamente Draw Slasher, un colorato action, e Space Hulk, uno strategico a turni. Per PS3, i titoli free sono invece l’action RPG Bound by Flame e l’FPS Serious Sam 3. Infine, sono inclusi nell’offerta di agosto ben due titoli bonus: Here They Lie per PlayStation VR e Sapere è Potere, appartenente alla collana PlayLink.

Quanto alle offerte, nel mese di agosto sarà possibile aggiudicarsi alcuni grandi titoli a prezzi scontatissimi. Gran Turismo Sport, ad esempio, è disponibile a 13.99 euro (edizione standard) o 22.99 euro (edizione deluxe). Tra gli altri giochi, ricordiamo Uncharted: The Nathan Drake Collection, Horizon Zero Dawn, Surviving Mars, Shadow of the Colossus, WipeOut Omega Collection, Tropico 5, SUPERHOT, Until Dawn e Gravel. Tutti sono offerti ad un prezzo promozionale compreso tra gli 8 e i 21 euro.

