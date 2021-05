Plebiscito dei tifosi sulla scelta del Milan: Esempio per tutti

I tifosi del Diavolo sono consapevoli di aver perso gratis un campione ma non hanno dubbi sulla posizione da prendere, basta leggere i commenti sui social: “Tutti siamo utili ma nessuno é indispensabile”. Per troppi anni si é fatto quel che ha voluto Raiola. Se lo portasse dove vuole. Ha dimostrato di non avere carattere e zero rispetto per chi da inizio pandemia non ha preso un euro. Vergogna!” o anche: “I tifosi restano caro Gigio, e ricordati che scrivere Forza Milan per noi ha un senso non per farti il figo di qua e di là” e ancora: “Mi dispiace perché potevi diventare qualcuno, ma va bene così, noi mercenari non ne vogliamo”.