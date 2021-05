Mercato Milan: Maldini non aspetta più, c’è l'erede di Donnarumma

Dopo aver conquistato il pass per la prossima Champions League, la società rossonera non ha perso tempo e si è immediatamente mossa sul fronte mercato. In particolare, massima concentrazione sulla questione Gigio Donnarumma.

Stanco di aspettare, il Diavolo ha deciso di bloccare Mike Magnain, estremo difensore protagonista, nell’ultima stagione, con la casacca del Lille, squadra che ha appena vinto il campionato francese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il 25enne portiere è già sbarcato in Italia e si trova alla clinica Madonnina di Milano per le consuete visite mediche. Una mossa decisa quella del club rossonero, un messaggio chiaro a Gigio Donnarumma e al suo entourage.

Il Milan non ha più intenzione di aspettare e, soprattutto, non vuole avanzare una nuova proposta economica a Mino Raiola, agente del portiere classe 1999. Insomma, Paolo Maldini sembra deciso ad andare oltre.

A questo punto è più che probabile che il futuro di Gigio Donnarumma sia lontano da Milanello. Tanti i club sulle sue tracce. Da non escludere che si possa arrivare ad una vera e propria asta internazionale.

Da ricordare che Gigio Donnarumma era stato accostato, in Italia, anche alla Juventus. In questo caso, dovesse arrivare la classica fumata bianca con la Vecchia Signora, il futuro di Wojciech Szczesny non sarebbe più bianconero.

Nei prossimi giorni ne sapremo molto di più. Intanto il Milan ha fatto la sua mossa, lanciando un messaggio chiaro a Gigio Donnarumma e al suo agente Mino Raiola.

OMNISPORT | 25-05-2021 07:54