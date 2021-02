Pochettino: "Di Maria salterà Barcellona-PSG"

Niente Angel Di Maria al Camp Nou. Il ‘Fideo’, ai box per l’infortunio alla coscia destra patito contro il Marsiglia nell’ultimo turno di Ligue 1, salterà l’ottavo d’andata di Champions tra Barcellona e Paris Saint-Germain previsto martedì prossimo.

A renderlo noto, in conferenza stampa, è il tecnico dei francesi Mauricio Pochettino. “Tra una settimana le sue condizioni verranno rivalutate: per Barcellona è out”.

“E’ chiaro che Di Maria è un giocatore importante, ma abbiamo una rosa ampia e calciatori in grado di giocare bene e vincere le partite”.

Da Di Maria al connazionale Lionel Messi, in scadenza col Barça e che Oltralpe accostano sempre più con insistenza al PSG. Uno scenario sul quale Pochettino glissa. “Si tratta dei media, non riguarda il pensiero del nostro club. Non bisogna fare confusione”.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:58