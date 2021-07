Pochettino entusiasta di Hakimi

Il tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino ha parlato al sito ufficiale del club dopo l’inizio della preparazione: “Dobbiamo essere una squadra aggressiva e dominante, che giochi sempre nella metà campo avversaria. La chiave per il gioco di una squadra come la nostra è il recupero della palla. Il coinvolgimento di tutti i giocatori in campo sarà determinante”.

“Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos hanno già questa mentalità e penso che farà molto bene alla squadra avere giocatori nuovi con queste idee”.

