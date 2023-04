Pogacar pronto a fare la storia

Il campione sloveno vuole centrare il Trittico delle Ardenne e sfida Evenepoel per la Liegi-Bastogne-Liegi: "Non vedo l'ora".

17-04-2023 21:11

Continua a mettere in fila obiettivi prima e traguardi poi il ‘Cannibale’ dei giorni nostri Tadej Pogacar, pronto a dare all’assalto, dopo i successi al Giro delle Fiandre e alla Amstel Gold Race, alla Freccia Vallone prima e alla Liegi-Bastogne-Liegi poi: ultimare il filotto delle Ardenne in maniera vittoriosa lo eleggerebbe quarto corridore di sempre a riuscirvi.

Lo sloveno della UAE Emirates sa che domenica l’avversario numero uno sarà il campione del mondo Remco Evenepoel: “Remco viene da un ritiro in altura, sarà in forma per il Giro d’Italia; ha vinto a Liegi nel 2022 e sarà uno dei rivali più agguerriti, non vedo l’ora di sfidarlo. In questa stagione ha dimostrato di essere molto bravo sulle salite corte e lunghe e che può fare bene in volata”.