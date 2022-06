Pogacar si prepara al Tour de France: allenamenti a Livigno, poi il Giro di Slovenia

03-06-2022 13:07

Il Tour de France è per Tadej Pogacar il primo obiettivo stagionale. Il ciclista sloveno infatti si sta concentrando parecchio per essere al via della Grande Boucle nel miglior stato di forma possibile.

Dopo aver vinto due Tour consecutivi, Pogacar punta alla storica tripletta ed è nel pieno della marcia di avvicinamento verso la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo.

Di comune accordo con il proprio team, Tadej ha deciso di non prendere parte al Giro del Delfinato che solitamente è un appuntamento che viene usato per “fare gamba” proprio in vista del Giro francese. Lo sloveno preferisce allenarsi in altura a Livigno, insieme a Matteo Trentin e altri compagni.

Quello che è certo è che il giovane talento della UAE Team Emirates, prenderà invece il via al Giro di Slovenia in programma sulle strada di casa dal 15 al 19 giugno.