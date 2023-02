Pogba, il calvario continua: salta la Lazio, indolenzimento ai flessori

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: il francese non ha ancora disputato un minuto quest'anno con la Juventus

01-02-2023 14:37

Paul Pogba si ferma di nuovo: un vero e proprio calvario per il centrocampista francese, questa volta bloccato da un indolenzimento ai flessori da valutare. Niente Lazio domani in Coppa Italia, dunque, come ha annunciato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Purtroppo, quando un giocatore viene da tanti mesi di inattività, come alzi il livello in allenamento vengono fuori dei dolori e serve tempo”.

Allegri ha poi parlato degli altri giocatori: “Un altro campionato è iniziato il 4 gennaio, qualcuno ha giocato il Mondiale ma quasi tutti sono usciti prima a parte Rabiot e gli argentini. Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domattina. A parte Bonucci che è ancora fuori”.