Pogba in Qatar per stare vicino alla Francia? La Juve l'ha autorizzato

16-12-2022 14:03

Sale, spasmodica, l’attesa per la finale Mondiale tra Argentina e Francia: a esultare saranno Kylian Mbappé e Didier Deschamps (che potrebbe raggiungere Vittorio Pozzo a due coppe consecutive vinte) o Lionel Messi e compagni? La risposta si avrà solo nel preserata (dato il fischio d’inizio alle ore 16 italiane) di domenica 18 dicembre.

Nel frattempo, in casa transalpina, ci si chiede se sarà o meno presente anche Paul Pogba a incitare i propri compagni di nazionale. La Juventus, dal canto suo, avrebbe già concesso l’autorizzazione al centrocampista, ancora in fase di recupero dall’infortunio al menisco. Starà solo ed esclusivamente al “Polpo” decidere se partire per Doha oppure no.