Pogba si è perso: altre critiche

Paul Pogba non riesce a ritrovarsi. Dopo le critiche con il Manchester United, il centrocampista francese è stato fortemente attaccato anche dall’Equipe dopo la partita della Francia contro la Finlandia.

Pogba, un tempo perno della Nazionale, è apparso molto giù di tono ed è stato tra i peggiori in campo: al 57′ è stato sostituito da Kanté. Una settimana fa Carragher l’aveva duramente attaccato: “Penso che in un certo senso tutti siano scontenti della sua posizione. Il fatto che ne stiamo ancora parlando quattro anni e mezzo dopo il suo arrivo, suggerisce che non è mai stato abbastanza bravo in varie impostazioni tattiche. Adesso non metterei Pogba nella formazione titolare dello United perchè non credo sia un grande giocatore”.

OMNISPORT | 12-11-2020 12:01