Poker del Barcellona, crolla il Real Madrid: pari Real Sociedad

Si apre con un pareggio l’undicesima giornata della Liga . E’ finita 1-1 infatti la sfida che ha visto protagoniste nell’anticipo Valladolid e Levante .

All’ Estadio José Zorrilla padroni di casa in vantaggio al 53’ grazie ad un gran goal con un colpo di testa in tuffo di Marcos Andre.

All’83’ il pareggio dei padroni di casa con José Campana che ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo in area ai danni di Daniel Gomez.

Il sabato si apre con un altro pareggio, sempre per 1-1, tra Elche e Cadice. L’ Atletico Madrid soffre a Valencia ma riesce a portare a casa tre punti di platino grazie all’autorete di Lato sul finale di gara agganciando momentaneamente la Real Sociedad in vetta al campionato.

Vittoria anche per il Siviglia , che fa il colpo sul campo del fanalino di coda Huesca grazie a En-Nesyri, che ancora una volta entra e segna.

Serata nera per il Real Madrid , che perde in casa contro l’Alavés e perde ancora terreno rispetto alla vetta. Decidono Lucas Perez e Joselu, non basta Casemiro. Il Barcellona travolge l’Osasuna con le reti di Braithwaite, Griezmann, Coutinho e Messi. Il Celta Vigo abbandona l’ultimo posto in classifica battendo con un tris il Granada: risultato a sorpresa.

La Real Sociedad ha impattato con il Villarreal: è ancora in vetta, ma ora l’Atletico Madrid e il Barcellona, rispettivamente con una e due gare in meno, possono avvicinarsi.

RISULTATI LIGA, 11ª GIORNATA

VALLADOLID-LEVANTE 1-1 [57’ Marcos Andre (V), 83’ rig. José Campana (L)]

ELCHE-CADICE 1-1 [38′ Boye (E), 55′ Alvaro (C)]

VALENCIA-ATLETICO MADRID 0-1 [79′ aut. Lato]

HUESCA-SIVIGLIA 0-1 [83′ En-Nesyri]

REAL MADRID-ALAVES 1-2 [5′ rig. Lucas Perez (A), 49′ Joselu (A), 86′ Casemiro (R)]

BARCELLONA-OSASUNA 4-0 [29′ Braithwaite, 42′ Griezmann, 57′ Coutinho, 73′ Messi]

GETAFE-ATHLETIC BILBAO 1-1 [9′ Villalibre (A), 75′ Angel]

CELTA VIGO-GRANADA 3-1 [25′ Suarez (G), 27′ Nolito (C), 81′ Baeza (C), 85′ Beltran (C)]

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL 1-1 [6′ rig. Moreno (V), 33′ rig. Oyarzabal (R)]

BETIS-EIBAR [lunedì ore 21.00]

CLASSIFICA LIGA

REAL SOCIEDAD 24 punti ATLETICO MADRID 23 VILLARREAL 20 REAL MADRID 17 SIVIGLIA 16 CADICE 15 BARCELLONA 14 GRANADA 14 ELCHE 13 ALAVES 13 GETAFE 13 ATHLETIC BILBAO 13 VALENCIA 12 BETIS 12 OSASUNA 11 EIBAR 10 VALLADOLID 10 CELTA VIGO 10 LEVANTE 8 HUESCA 7

OMNISPORT | 29-11-2020 23:09