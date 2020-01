Polemica sul web dopo le intercettazioni di Bonucci

Pilastro della Juventus in campo, Leonardo Bonucci è tornato a far discutere dopo la pubblicazione da parte del Corriere della Sera delle intercettazioni telefoniche risalenti all’agosto del 2018 in cui il difensore parla con i capi ultrà del tifo bianconero – sui cui all’epoca indagava la Digos – perché preoccupato di una possibile contestazione nei suoi confronti, dopo l’addio al Milan e il ritorno in bianconero.

Il messaggio di Bonucci

“Mi farebbe piacere quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose”, scrive ad esempio Bonucci a Fabio Trinchero, leader dei Viking indagato nell’ambito dell’inchiesta Last Banner.

Ad attaccare il difensore per il suo comportamento è anche Fabio Ravezzani, che su Twitter chiede però anche nuove norme per evitare che i club diventino ostaggio della parte malata del tifo calcistico.

“Le ultime intercettazioni di Torino fanno fare una figura imbarazzante a Bonucci – scrive il giornalista -, ma soprattutto dimostrano come la curva Juve usasse i cori razzisti solo per ricattare il club. Questo impone una ulteriore riforma delle penalizzazioni per difendere i tifosi onesti, unici a pagare”.

In un secondo tweet, l’affondo contro il centrale bianconero. “Umanamente, capisco l’imbarazzo di Bonucci nel tornare a giocare davanti a una parte di tifosi a cui aveva fatto lo squallido gesto di sciacquarsi la bocca dopo avergli segnato un gol – aggiunge Ravezzani – . Ecco, avesse fatto lo stesso lui prima di telefonare, forse oggi non se ne sarebbe pentito”.

Social divisi

E su Twitter l’argomento genera scontri. “Si sta parlando di un piccolo uomo…”, scrive Franco, mentre Willi, bianconero, attacca: “Mai sopportato Bonucci. Un esaltato Sopravvalutato. Scarso nelle marcature, discreto nell’impostazione. Il salto di qualità quando De Ligt giocherà al suo posto. Un giudizio tecnico a prescindere da intercettazioni”.

Ma c’è anche chi difende il centrale, come Nino: “Ma vi rendete conto di quello che dite e pubblicate? dov’è l’informazione? Diffondete intercettazioni di una persona incensurata, prive di rilevanza penale ma anche di un qualsiasi interesse, per cosa?”. Max, invece, sfodera il sarcasmo: “Va a finire che il gesto dello sciacquarsi la bocca era per rassicurare i tifosi che non sono in giro altre sue intercettazioni…”.

SPORTEVAI | 17-01-2020 10:38