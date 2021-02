Polonia, la reazione di Lewandowski all'esonero di Brzeczek

Ha destato parecchio scalpore in Polonia l’esonero dell’allenatore della nazionale di calcio Jerzy Brzeczek, prontamente sostituito da unna vecchia conoscenza delcalcio italiano, Paulo Sousa. Il tecnico aveva rinnovato il contratto circa due mesi prima e a dargli la notizia è stato il presidente della Federcalcio del paese Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski, capitano e uomo simbolo della squadra, ha voluto commentare la notizia a qualche settimana di sistanza in un’intervista rilasciata a Dzien Dobry TVN:

“È stato uno shock per me e per tutti, non è una cosa che ci fa piacere perché è giusto ammettere che l’esonero di un allenatore va considerato anche un fallimento per i giocatori. Dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto di sbagliato noi calciatori, cosa avremmo dovuto fare in più e meglio per evitare che si arrivasse a una situazione del genere e ottenere risultati come squadra”.

OMNISPORT | 03-02-2021 15:23