Polonia, Lewandowski su Milik: "La maglia della Juve gli dona"

19-09-2022 21:59

Il centravanti della Polonia Robert Lewandowski, la punta più forte al mondo trasferitosi in estate dal Bayern al Barcellona, ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della nazionale polacca, spendendo benne parole per la punta bianconera Arkadiusz Milik, suo compagno di nazionale.

Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW:

“Ho scherzato con lui dicendo che la maglia della Juve gli dona… La cosa fondamentale è che giochiamo bene: siamo sempre andati d’accordo dentro e fuori dal rettangolo da gioco. Considerando che giochiamo entrambi con regolarità e siamo in forma, potrebbe darsi che sia un vantaggio per la Nazionale e mi auguro che in queste partite si veda”.