Polonia-Slovacchia 1-2: autorete Szczesny, due gol "italiani"

Il Gruppo E di Euro 2020 apre le danze con la sfida tra Polonia e Slovacchia. Un match con molti ‘italiani’ in campo, protagonisti nel bene e nel male del punteggio che alla fine premia la compagine slovacca.

La Polonia inizia la partita con il piglio migliore, ma come spesso accade nel calcio sono gli avversari a segnare al primo affondo. Siamo al 18′, quado Mak entra in area dalla sinistra dopo aver superato Bereszynskie calcia sul primo palo. Il pallone colpisce la schiena di Szczesny e termina in porta.

Lo svantaggio fiacca il morale della Polonia, che fatica a rendersi pericolosa fino alla fine del primo tempo. Ci prova invece con maggiore convinzione la Slovacchia, in evidenza in avanti in un paio di circostanze con Kucka e Hamsik.

Nella ripresa la Slovacchia non fa neanche in tempo a risistemarsi sul terreno di gioco, che la Polonia rimette le cose a posto. Rybus mette un pallone in mezzo dalla sinistra, che il torinista Linetty trasforma nel goal dell’1-1.

La partita vive sul filo dell’equilibrio e della tensione, che evidentemente gioca un brutto scherzo a Krychowiak. Il giocatore polacco, già ammonito, commette un fallo ingenuo su Hromada e rimedia la seconda ammonizione della sua partita lasciando i suoi in inferiorità numerica.

La Slovacchia non ci mette molto a sfruttare questo inatteso episodio, riportandosi in vantaggio al 69′. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Skriniar controlla palla a centro area come un attaccante navigato e la scarica alle spalle di Szczesny.

Nel finale la Polonia sfiora il pareggio in un paio di occasioni, ma la Slovacchia resiste e porta a casa un successo importantissimo con cui iniziare questa edizione degli Europei.

IL TABELLINO

POLONIA-SLOVACCHIA 1-2

Marcatori: 18′ aut. Szczesny, 46′ Linetty, 69′ Skriniar

POLONIA (4-3-3): Szczesny 5; Bereszynski 5.5, Glik 6, Bednarek 6, Rybus 6 (74′ Puchacz SV); Linetty 6.5 (74′ Frankowski SV), Krychowiak 4.5, Klich 6 (85′ Moder SV); Jozwiak 6, Lewandowski 5.5, Zielinski 5.5 (85′ Swiderski SV).

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka 6; Pekarik 6 (79′ Koscielnik), Satka 6, Skriniar 7, Hubocan 6; Kucka 6.5, Hromada 6 (79′ Hrosovsky); Haraslin 6.5 (87′ Duris SV), Hamsik 6.5, Mak 6 (87′ Suslov); Duda 6 (92′ Gregus SV).

Arbitro: Hategan

Ammoniti: Hubocan, Krychowiak

Espulsi: Krychowiak

OMNISPORT | 14-06-2021 20:23