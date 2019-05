Polveriera Milan, parole grosse tra Bakayoko e Gattuso

Tensione sempre più alta in casa Milan. Dopo la settimana di ritorno imposta da Gattuso per il ritardo con cui Tiémoué Bakayoko si era presentato al primo allenamento della settimana dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Torino, i rossoneri sono scesi in campo contro il Bologna, ma a far parlare è ancora il tormentato rapporto tra l’ex centrocampista del Chelsea e il tecnico calabrese.

Il nuovo episodio è successo al 28’ del primo tempo, quando Gattuso ha dovuto sostituire Lucas Biglia, dolorante alla schiena. Bakayoko, titolare per gran parte della stagione proprio al posto dell’argentino davanti alla difesa, era la prima scelta di Gattuso, ma il francese si è attardato troppo durante il riscaldamento.

L’allenatore, spazientito, si è avvicinato al giocatore chiedendo di accelerare le operazioni, sentendosi però chiedere in cambio qualche altro minuto di tempo. Una risposta che ha fatto infuriare Gattuso, che ha deciso di cambiare la sostituzione mandando in campo José Mauri. La temperatura è rapidamente salita, fino a uno scontro verbale molto duro tra i due, documentato dalle telecamere di Sky: “Fuck off man” la reazione di Bakayoko. “Ci vediamo dopo” la risposta di Gattuso.

Bakayoko era stato protagonista nelle scorse settimane di un altro episodio controverso, quello che lo aveva visto agitare la maglia del laziale Acerbi sotto la Curva Sud del Milan dopo la gara vinta contro i biancocelesti, gesto che non era piaciuto a Gattuso.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 22:01