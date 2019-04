Cori razzisti contro Bakayoko, la sentenza del giudice fa discutere

Gli ultras della Lazio potranno assistere regolarmente alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il prossimo 15 maggio all'Olimpico. Il giudice sportivo si è pronunciato su quanto accaduto durante la semifinale della scorsa settimana a San Siro, quando i tifosi biancocelesti avevano preso di mira i centrocampisti del MilanKessie e Bakayokocon cori e ululati razzisti.

Il Giudice sportivo, "letta la relazione dei collaboratori della Procura federale" ha "deliberato di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione (la Curva Nord, appunto, ndr) priva di spettatori", ma ha anche disposto che "l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

Non c'è quindi nessuna squalifica con effetto immediato della Curva Nord: il provvedimento è sospeso per un anno.

Nel comunicato viene resa nota anche l’ammenda di 7 mila euro all’Atalanta “per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco che costringeva il direttore di gara a sospendere la gara per alcuni secondi; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

La decisione di non squalificare i tifosi della Lazio non mancherà di far discutere. Nella mattinata di lunedì il presidente del Milan Paolo Scaroni a Radio Rai aveva annunciato che i rossoneri hanno inviato ai presidenti di Coni, Figc e Lega Calcio un video nel quale si contano 32 cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi laziali durante il match della scorsa settimana: “Probabilmente non sono stati così vistosi da essere sentiti in campo, perchè i laziali erano pochi e i tifosi milanisti sono sempre rumorosi. Però l'episodio se si voleva, lo si poteva andare a vedere. Fermare o non fermare la partita è un terreno su cui non voglio muovermi, sono decisioni che devono prendere l'arbitro e il responsabile dell'ordine pubblico".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 19:16