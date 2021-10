16-10-2021 16:41

Si chiude l’esperienza di Massimo Rastelli sulla panchina del Pordenone. Per l’allenatore, che era arrivato a stagione in corso sostituendo l’ex tecnico Massimo Paci, è stata fatale la sconfitta contro la Ternana nell’ultima giornata del campionato di Serie B.

I Ramarri sono stati sconfitti in casa per 3-1 dalla squadra rossoverde. Rastelli, già in dubbio prima della sosta, era stato confermato con riserva dalla proprietà del club friulano.

OMNISPORT