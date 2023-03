Porto-Inter, Conceicao: “Serviranno pazienza e aggressività”

Il tecnico lusitano: “A livello mentale i problemi del ko in campionato, per i nerazzurri, non entreranno in campo domani”

13-03-2023 15:33

Sergio Conceicao, con il suo Porto, proverà domani sera a rovesciare lo 0-1 di San Siro e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League ai danni dell’Inter: “Sarà una gara equilibrata, anche se l’Inter è piena di giocatori forti. Sappiamo bene cosa siamo capaci di fare, vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, soprattutto, intelligenti”. Speranze ne ha: “Abbiamo 90 minuti per provare a ribaltare il risultato. Sarà importante non andare all’assalto, essere pazienti e con la giusta aggressività”.

Mancherà Joao Mario, l’ex di turno. Così come Otavio. Sergio Conceicao specifica: “Il calcio che mi piace di più è quello tedesco, non mi fa venire sonno. Poi ho grande passione per l’Italia, è lì che ho vissuto i momenti più belli della mia carriera da calciatore e per questo ho un legame forte con l’Italia”. Non crede che i problemi del campionato, per l’Inter, si rifletteranno sulla Champions: “A livello mentale i problemi del ko in campionato non entreranno in campo domani”.