Porto-Roma, mega rissa: match fermato per 7 minuti

E’ un’amichevole, quella tra Porto e Roma, ma non sembra: interventi duri e al limite sin da subito, nonostante il calendario dica luglio e non ci siano obiettivi in ballo. Eppure, basta poco per far saltare i nervi e far precipitare la situazione.

Al 63′, dopo il vantaggio giallorosso firmato Mancini, Pepe interviene in ritardo su Mkhitaryan a centrocampo e il giallorosso reagisce. Scoppia la rissa: entrambe le squadre corrono in campo, ma non a placare gli animi.

I due allenatori, José Mourinho e Sérgio Conceição, anche loro molto nervosi, provano a seprare i propri giocatori, che per qualche istante si promettono battaglia.

Nel giro di due minuti, comunque, la situazione ritorna alla normalità, tra l’incredulità generale e la sensazione di aver offerto una brutta immagine: Mourinho toglie dal campo Mkhitaryan, mentre Pepe rimane sul rettangolo verde, con il direttore di gara che prova a ristabilire la calma e al 70′ fa riprendere il gioco. Brutta scena in Portogallo.

28-07-2021