Portogallo, i convocati di Fernando Santos

Nella prossima settimana il Portogallo disputerà ben 3 partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il CT lusitano Fernando Santos convoca 25 giocatori per queste importantissime sfide. Sono solo due i giocatori provenienti dalla Serie A in lista, Cristiano Ronaldo e Rui Patricio. Assente invece Joao Felix, prima chiamata per Otavio.

Ecco la lista completa:

Portieri: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori: João Cancelo (Manchester City), Ricardo Pereira (Leicester City), Domingos Duarte (Granada CF), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Mário (SL Benfica), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC) e Otávio (FC Porto);

Attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City FC), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Pedro Gonçalves (Sporting CP) e Rafa Silva (SL Benfica).

OMNISPORT | 26-08-2021 15:39